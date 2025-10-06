زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شكوي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ضد نادي الزمالك السابق حيث قامت اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالانتهاء من التحقيق.





قال المصدر: قانونية الجبلاية إنتهت من التحقيقات التى أجريت خلال الأيام الماضية في الشكوى المتبادلة بين الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بشأن توقيعه للقلعة الحمراء والمستحقات المتأخرة لدى القلعة البيضاء.





وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد مستندا على توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.





فيما تقدم أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاتة المتأخرة التى اقتربت من 83 مليون جنيه وفقا لأقواله أمام اللجنة القانونية.





وأفاد المصدر أن اللجنة القانونية في اتحاد الكرة سوف تصدر قراراتها الحاسمة في قادم الساعات بشأن الشكاوي المتبادلة بين أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك.





أضاف: قانونية اتحاد الكرة سوف يعلن رفض شكوى نادي الزمالك بشأن توقيع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي خلال عقده مع القلعة البيضاء وذلك نظرا لفشل إدارة البيت الأبيض في تقديم أى مستند رسمي يفيد مخالفة اللاعب وتوقيعه للقلعة الحمراء في آخر 6 أشهر من عقده.





أردف: قانونية اتحاد الكرة لم تقبل ما استند عليه مسؤلي نادي الزمالك من بعض التصريحات والأخبار الصحفية التى تفيد بتوقيع أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي أثناء سريان عقده مع إدارة القلعة البيضاء.





واختتم حديثه قائلا: شكوى أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة استجابت لها قانونية اتحاد الكرة واستقرت على منح أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي جزء كبير من المستحقات المالية لصالح لدي نادي الزمالك.