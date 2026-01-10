قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
هبوط حاد في أسعار الكاكاو مع لجوء المصدرين للتحوط ضد موسم الحصاد
ملف الدفاع بـ الأهلي مفتوح .. الجزار يقترب ورياض فى الطريق .. وصبحي ورشدان تحت المتابعة
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
أخبار البلد

إسكان المهندسين.. انطلاق إجراءات القرعة العلنية على 239 وحدة بـ3 مدن جديدة

مشروعات الإسكان الجديدة
مشروعات الإسكان الجديدة

تجرى لجنة الإسكان بـ نقابة المهندسين المصرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، القرعات العلنية لـ مشروعات إسكان المهندسين، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية بمسرح النقابة العامة، (وفقًا لكراسات الشروط المعتمدة)، على أن تبدأ  القرعة الأولى منها في الواحدة من ظهر اليوم السبت 10 يناير 2025 - بحسب منشور على الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتشمل القرعات عدد 239 وحدة من الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات إسكان المهندسين بـ 3 مدن جديدة، بـ(أنظمة سداد ميسرة مع الاستلام الفوري)، وذلك في كل من القاهرة الجديدة (كمبوند بارادايس)، ومدينة السادس من أكتوبر (جنوب الأحياء)، ومدينة العاشر من رمضان.

مشروعات إسكان نقابة المهندسين

وأوضحت اللجنة أن القرعات ستُجرى على النحو التالي:

  • السبت 10 يناير 2031: قرعة كمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، بعدد 96 وحدة، بمساحات متنوعة تبدأ من 130 مترًا مربعًا وحتى 185 مترًا مربعًا.
  • الأحد 11 يناير 2016: قرعة مشروع جنوب الأحياء – 6 أكتوبر، بعدد 108 وحدات، بمساحات تبدأ من 70 مترًا مربعًا وحتى 80 25.
  • الإثنين 12 يناير 2016: قرعة مشروع العاشر من رمضان، بعدد 35 وحدة، بمساحات تتراوح بين 60 مترًا مربعًا و114 مترًا مربعًا.

وأكدت لجنة الإسكان في وقت سابق، أن التسجيل في أيام القرعة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن تنطلق إجراءات القرعة في الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بموجب كراسة الشروط وإيصال سداد مبلغ الجدية.

كما أشارت اللجنة إلى أن الحضور يكون للمهندس شخصيًا، أو بموجب توكيل يبيح الحضور عنه، أو تفويض معتمد من النقابة العامة للأقارب من الدرجة الأولى.

وأضافت أن بيع كراسات الشروط يتم حاليًا من خلال خزينة النقابة العامة، مع إتاحة الاطلاع عليها عبر الرابط المرفق بالتنويه، أو من خلال إدارة الإسكان بمقر النقابة العامة بالدور الخامس.

وأكدت النقابة حرصها على الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المهندسين المتقدمين.

نقابة المهندسين المصرية لجنة الإسكان بنقابة المهندسين المصرية مشروعات إسكان المهندسين القاهرة الجديدة كمبوند بارادايس مدينة السادس من أكتوبر مدينة العاشر من رمضان كراسة شروط إسكان المهندسين الاستلام الفوري كمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة العاشر من رمضان مشروع جنوب الأحياء بيع كراسات الشروط مشروعات إسكان نقابة المهندسين النقابة العامة للمهندسين إسكان النقابة العامة للمهندسين

