إسكان المهندسين.. انطلاق إجراءات القرعة العلنية على 239 وحدة بـ3 مدن جديدة

تجرى لجنة الإسكان بـ نقابة المهندسين المصرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، القرعات العلنية لـ مشروعات إسكان المهندسين، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية بمسرح النقابة العامة، (وفقًا لكراسات الشروط المعتمدة)، على أن تبدأ القرعة الأولى منها في الواحدة من ظهر اليوم السبت 10 يناير 2025 - بحسب منشور على الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتشمل القرعات عدد 239 وحدة من الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات إسكان المهندسين بـ 3 مدن جديدة، بـ(أنظمة سداد ميسرة مع الاستلام الفوري)، وذلك في كل من القاهرة الجديدة (كمبوند بارادايس)، ومدينة السادس من أكتوبر (جنوب الأحياء)، ومدينة العاشر من رمضان.

مشروعات إسكان نقابة المهندسين

وأوضحت اللجنة أن القرعات ستُجرى على النحو التالي:

السبت 10 يناير 2031: قرعة كمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، بعدد 96 وحدة، بمساحات متنوعة تبدأ من 130 مترًا مربعًا وحتى 185 مترًا مربعًا.

الأحد 11 يناير 2016: قرعة مشروع جنوب الأحياء – 6 أكتوبر، بعدد 108 وحدات، بمساحات تبدأ من 70 مترًا مربعًا وحتى 80 25.

الإثنين 12 يناير 2016: قرعة مشروع العاشر من رمضان، بعدد 35 وحدة، بمساحات تتراوح بين 60 مترًا مربعًا و114 مترًا مربعًا.

وأكدت لجنة الإسكان في وقت سابق، أن التسجيل في أيام القرعة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن تنطلق إجراءات القرعة في الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بموجب كراسة الشروط وإيصال سداد مبلغ الجدية.

كما أشارت اللجنة إلى أن الحضور يكون للمهندس شخصيًا، أو بموجب توكيل يبيح الحضور عنه، أو تفويض معتمد من النقابة العامة للأقارب من الدرجة الأولى.

وأضافت أن بيع كراسات الشروط يتم حاليًا من خلال خزينة النقابة العامة، مع إتاحة الاطلاع عليها عبر الرابط المرفق بالتنويه، أو من خلال إدارة الإسكان بمقر النقابة العامة بالدور الخامس.

وأكدت النقابة حرصها على الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المهندسين المتقدمين.