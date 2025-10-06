زمالك 2007 يهزم فاركو 2-1 في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب النادي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك، معاذ إبراهيم، وعمر ياسر.

قدم لاعبو الزمالك أداءً متميزًا منذ بداية الشوط الأول، وهدد الأبيض مرمى فاركو أكثر من مرة، ونجح معاذ إبراهيم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15، وبعدها واصل الفريق هجومه، لينجح عمر ياسر في إضافة الثاني بالدقيقة 45، قبل أن تتلقى الشباك البيضاء هدفاً من الفريق السكندري.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية على مرمى فاركو، وأتيحت فرص عديدة ولكن لم تترجم إلى أهداف، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وعادل المأمور المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع، ومدحت مكي عضو لجنة المتابعة الفنية بالقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2007 كل من: طه فؤاد مدربًا، صلاح سليمان ومحمد مرزوق مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد سامي معدًا بدنيًا، سيد جاد مسئولاً للمهمات.