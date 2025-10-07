علاء عبد الغني: الزمالك إسكواده ضعيف.. ولن ينافس على بطولة

أكد علاء عبد الغني نجم نادي الزمالك السابق، ان فريق الزمالك في الوقت الحالي ليس فريق بطولة مقارنة بالأهلي



وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فريق البطولة يحتاج إلى وفرة في عدد اللاعبين في جميع المراكز مثل الاهلي

واضاف عبد الغني: مقارنة الاهلي بالزمالك حاليا ظالمة، الزمالك ليس لديه وفرة في عدد اللاعبين في الوقت الحالي عكس الاهلي

وتابع: الزمالك سيكون من الصعب ان ينافس على بطولة في الوقت الحالي بسبب ضعف الاسكواد المتواجد في الوقت الحالي

وواصل: الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين في جميع المراكز مثل الاهلي، من اجل عودة الفريق إلى المنافسة والتتويج بالألقاب

وأردف: من المستحيل ان يتسبب لاعب في رحيل مدرب إلا إذا كان مدرب شخصيته ضعيفة ونادي الزمالك محتاج مدرب عنده شخصية قوية في الوقت الحالي