روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
رياضة

عايز تجيب بطولة ازاي.. الغندور يهاجم إدارة الأبيض بسبب أرض الزمالك وفيريرا

علا محمد

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن أسباب تراجع أداء فريق الزمالك في مباراة القمة وموقف يانيك فيريرا من الاستمرار في القيادة الفنية للفارس الأبيض.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ارض اتسحبت  و مش بترجع كل يوم بكرة  و مدرب اقل من العادي مش عارف يعمل انسجام و لا يعمل تشكيل و لا تغيير في الوقت المناسب و لاعبين لم يحصلوا علي عقودهم من الموسم الماضي و اندية لم تحصل علي الجزء الاول من انتقال لاعبيتهم  و عايز تنافس و تجيب بطولة طيب ازاي".


وكان الفريق قد تعادل في الجولة السابقة أمام الجونة (1-1) وخسر قبلها من الأهلي (2-1)، ما أثار غضب الجماهير وزاد من الضغوط على الجهاز الفني.

الشرط الجزائي يربك الإدارة
وبحسب تقارير صحفية، فإن عقد فيريرا يتضمن شرطا جزائيا معقدا لا يعلم تفاصيله سوى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حيث ينص على أحقية المدرب في الحصول على كامل قيمة عقده حال فسخ التعاقد، والتي تصل إلى 400 ألف دولار.

المعضلة الأكبر أن النادي يعاني بالفعل من أزمة مالية، إذ لم يتمكن حتى من سداد رواتب المدرب الشهرية المقدرة بـ55 ألف دولار، ما يجعل مسألة دفع الشرط الجزائي شبه مستحيلة.

سيناريوهات معقدة أمام الزمالك
التجربة السابقة لفيريرا في الدوري السعودي تزيد من مخاوف إدارة الزمالك، إذ تمسك المدرب سابقا بكامل مستحقاته حتى آخر يوم في عقده، ما يعقد أي محاولة للتفاوض معه على الرحيل.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور الزمالك القيادة الفنية للفارس الأبيض

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

الزمالك

صدمة جديدة للزمالك.. الشرط الجزائي يعرقل إقالة فيريرا

القمر

مزاعم تثير الجدل.. هل هناك حضارة بشرية على القمر قبل 50 ألف عام؟

درجات الحرارة

التغير المناخي يشتد.. عواصم كبرى تواجه موجات حر غير مسبوقة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

