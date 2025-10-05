عايز تجيب بطولة ازاي.. الغندور يهاجم إدارة الأبيض بسبب أرض الزمالك وفيريرا

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن أسباب تراجع أداء فريق الزمالك في مباراة القمة وموقف يانيك فيريرا من الاستمرار في القيادة الفنية للفارس الأبيض.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ارض اتسحبت و مش بترجع كل يوم بكرة و مدرب اقل من العادي مش عارف يعمل انسجام و لا يعمل تشكيل و لا تغيير في الوقت المناسب و لاعبين لم يحصلوا علي عقودهم من الموسم الماضي و اندية لم تحصل علي الجزء الاول من انتقال لاعبيتهم و عايز تنافس و تجيب بطولة طيب ازاي".



وكان الفريق قد تعادل في الجولة السابقة أمام الجونة (1-1) وخسر قبلها من الأهلي (2-1)، ما أثار غضب الجماهير وزاد من الضغوط على الجهاز الفني.

الشرط الجزائي يربك الإدارة

وبحسب تقارير صحفية، فإن عقد فيريرا يتضمن شرطا جزائيا معقدا لا يعلم تفاصيله سوى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حيث ينص على أحقية المدرب في الحصول على كامل قيمة عقده حال فسخ التعاقد، والتي تصل إلى 400 ألف دولار.

المعضلة الأكبر أن النادي يعاني بالفعل من أزمة مالية، إذ لم يتمكن حتى من سداد رواتب المدرب الشهرية المقدرة بـ55 ألف دولار، ما يجعل مسألة دفع الشرط الجزائي شبه مستحيلة.

سيناريوهات معقدة أمام الزمالك

التجربة السابقة لفيريرا في الدوري السعودي تزيد من مخاوف إدارة الزمالك، إذ تمسك المدرب سابقا بكامل مستحقاته حتى آخر يوم في عقده، ما يعقد أي محاولة للتفاوض معه على الرحيل.