بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رياضة

إصابة نجم الزمالك بشد في السمانة وبرنامج تأهيلي لتجهيزه

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة أحمد شريف لاعب الأبيض بشد في عضلة السمانة، خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري.

كان أحمد شريف تعرض للإصابة في الشوط الثاني خلال مباراة الأمس وتم استبداله وشارك المغربي عبد الحميد معالي بدلًا منه.

وسيخضع للاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة يحتل المركز الرابع عشر.

الزمالك غزل المحلة احمد شريف

