إصابة نجم الزمالك بشد في السمانة وبرنامج تأهيلي لتجهيزه

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة أحمد شريف لاعب الأبيض بشد في عضلة السمانة، خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري.

كان أحمد شريف تعرض للإصابة في الشوط الثاني خلال مباراة الأمس وتم استبداله وشارك المغربي عبد الحميد معالي بدلًا منه.

وسيخضع للاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة يحتل المركز الرابع عشر.