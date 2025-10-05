موعد ومكان جنازة وعزاء نجم الزمالك السابق

أعلن شريف منير حسن مدير العلاقات العامة السابق في نادي الزمالك عن وفاة سمير محمد علي حارس القلعة البيضاء الأسبق.

تقام صلاة الجنازة على سمير محمد علي عقب وصول الجثمان إلى جزيره سعود في مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية على أن يوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة.

وحددت الأسرة مساء يوم الأربعاء المقبل، موعدًا لاستقبال العزاء من مسجد الحامدية الشاذلية.

وقال شريف منير حسن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

توفى الى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد على ...الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبى.

وتوفي سمير محمد علي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويُعد سمير محمد علي من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية خلال فترة السبعينيات، حيث تألق بقميص الزمالك وقدم مستويات مميزة وضعته ضمن نخبة حراس جيله.