اليوم .. إنطلاق البطولة العربية للدراجات بالعراق بمشاركة 9 منتخبات

انطلقت صباح اليوم الأحد في مدينة السليمانية بالعراق، منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة تسعة منتخبات عربية هي: العراق، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا، وتستمر حتى الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وحرص رئيس الاتحاد العربي للدراجات الدكتور ياسر الدوخي، على الحضور والمشاركة في هذا التجمع العربي ومعه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والشخصيات الرياضية العربية، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة.

وشهد حفل الافتتاح فقرات استعراضية وغنائية ، إضافة إلى تكريم نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية العراقية والعربية.

وفي أولى منافسات البطولة، توج منتخب الإمارات بذهبية سباق الفرق ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 57 كم، فيما نال منتخب العراق الميدالية الفضية، وحل منتخب قطر ثالثًا محققًا البرونزية.

وشارك الدكتور ياسر الدوخي في تتويج المنتخبات الفائزة بالسباق الذي جمع أربعة فرق هي الإمارات، العراق، البحرين، وقطر.