انتظام شيكوبانزا فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر

أكد المركز الاعلامي لنادي الزمالك انتظام الأنجولي شيكوبانزا فى تدريبات الفارس الأبيض استعدادا لمواجهة نادي زد فى بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق زد مساء يوم الأحد القادم فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأفاد المرز الإعلامي لنادي الزمالك أن الأنجولي شيكو بانزا انتظم في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية بعد عودته من بعثة منتخب انجولا التي كانت تشارك في كأس أمم أفريقيا.

وودّع منتخب أنجولا بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عقب احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

وتعرض منتخب أنجولا ل الخسارة من جنوب إفريقيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 ثم تعادل في الجولة الثانية مع زيمبابوي 1-1، وفي الجولة الثالثة مع منتخب مصر بنتيجة 0-0.