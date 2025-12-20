الزمالك لبس نفسه.. قصة أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن تفاصيل سرعة اتخاذ الفيفا قرار إيقاف القيد ضد نادي الزمالك بشأن قضية شيكو بانزا.

وقال عامر العمايرة في تصريحات عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:" لو كان أعترض الزمالك كان هيتم تحويل القضية لغرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا وكان سيصدر الحكم خلال من 4 إلى 6 شهور والقرار فهذه الحالة قابل للأستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية أما قبول المقترح أصبح القرار نهائى وملزم وغير قابل للأستئناف.

وكان قرار الفيفا مجرد اقتراح من مكتب سكرتارية الفيفا ووافق عليه الطرفين وبالتالي لا يجوز للزمالك الاعتراض وأصبح القرار النهائي بسداد 200 ألف يورو وفائدة 5% من 13 أغسطس 2025.

