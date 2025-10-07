بالمستندات.. شكوى التنمر تهز اتحاد اليد واستغاثة لمجلس الوزراء والاتحاد الدولى

فى مفاجأة مدوية من العيار الثقيل ، تقدم أحد أولياء أمور لاعبى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2008 بمذكرة رسمية يشكو من التنمر ضد نجله لاعب المنتخب.

وشهدت الأيام الماضية تقدم ولى الأمر بمذكرة رسمية إلى رئيس اتحاد اليد ورفع استغاثة إلى منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وإرسال نسخة إلى الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وجاء نص استغاثته:

السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الموضوع: شكوى بخصوص التنمر والإهانة على لاعب منتخب مصر مواليد 2008

أتقدم إليكم بهذه الشكوى بصفتى ولى أمر اللاعب حمزة أحمد عاطف أحد لاعبى كرة اليد بنادى الجزيرة وذلك بخصوص سوء المعاملة والتنمر الذى تعرض له من قبل كابتن عماد إبراهيم المدير الفنى للمنتخب.

حيث قام كابتن عماد إبراهيم بإهانة ابنى حمزة بألفاظ عنصرية وغير مقبولة مثل ( يا زنجى - يا عبد - يا أسود ) فقط بسبب لون بشرته .. بالإضافة إلى أنه تم تبليغه بشكل مهين أمام جميع اللاعبين بأنه سيتم إستبعاده وخروجه من المنتخب مما تسبب له في إحباط نفسى كبير وأثر سلبا على روحه المعنوية.

إن هذا التصرف يتنافى مع المبادئ الرياضية والأخلاقية التى يجب أن تسود داخل الاتحاد والمنتخبات الوطنية ويعكس سلوكا مرفوضا يعرض اللاعبين للتمييز والإهانة.

لذا أطالب باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كابتن عماد إبراهيم لضمان حماية ابنى وباقى اللاعبين من هذه الممارسات ومحاسبته على ما بدر منه حفاظا على كرامة اللاعبين وسمعة الاتحاد وبيئة اللعب الآمنة.

أرجو من سيادتكم التحقيق الجاد والعاجل في هذه الواقعة واتخاذ القرار المناسب.

وتفلضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مقدم الشكوى: أحمد عاطف عبد الحميد عمران.

وتشهد أروقة اتحاد اليد أزمة كبيرة بسبب رغبة بعض المسؤولين داخل الاتحاد في التستر على الموضوع وهو ما يرفضه البعض الآخر مطالبين بضرورة اتخاذ موقف حاسم فى هذه الأزمة.