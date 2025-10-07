جمال حمزة ينتقد أوضاع الزمالك ويهاجم جون إدوارد

انتقد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، الأوضاع الحالية داخل القلعة البيضاء وتراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز.



وقال حمزة في تصريحات إذاعية عبر راديو «ميجا إف إم»: «نادي الزمالك للأسف يعيش حالة من الفوضى، وحربًا إلكترونية بين لجان تابعة لأعضاء من مجلس الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «الوضع العام داخل الزمالك ليس في أفضل حال، وتعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي منذ البداية كان قرارًا خاطئًا من مجلس الإدارة».



وتابع: «جون إدوارد لم يقدم أي إضافة تُذكر منذ توليه المنصب، والصفقات التي أبرمها لا تليق باسم الزمالك، كما أن إشراكه في الإشراف على كرة القدم كان أحد أسباب الأزمة منذ البداية».



واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا: «الشيء الوحيد الذي فعله جون إدوارد هو توجيه الشكر لعمال غرفة الملابس، وهذا أمر لا يُحسب له، رغم أنني كنت أتمنى أن تنجح تجربته مع النادي».