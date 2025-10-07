جمال حمزة: فيريرا لا يصلح لقيادة فريق الزمالك

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني الحالي لفريق نادي الزمالك، أقل من تولي تدريب فريق بحجم نادي الزمالك.

وقال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فريق الزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا منهار بدنيا في الشوط الثاني وهذا سبب في تراجع نتائج الفريق.

وأضاف: ضد تواجد يانيك فيريرا على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، لأنه لن يناسب طموحات فريق كبير بحجم وجماهيرية نادي الزمالك.

وأردف: وجهة نظري أن فيريرا لا يصلح لقيادة فريق بحجم نادي الزمالك، وتراجع نتائج الفريق في الأول والأخر يتحمله المدير الفني للفريق.

وواصل: عارف حاجات كارثية عن نادي الزمالك بس مش هتكلم حفاظاً علي النادي، والفريق في الوقت الحالي يحتاج إلى الهدوء والدعم الجماهيري، ولكن أطالب مجلس الزمالك بالبحث عن مدير فني يليق بنادي الزمالك.