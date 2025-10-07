قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
رياضة

جمال حمزة: فيريرا لا يصلح لقيادة فريق الزمالك

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني الحالي لفريق نادي الزمالك، أقل من تولي تدريب فريق بحجم نادي الزمالك. 

وقال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فريق الزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا منهار بدنيا في الشوط الثاني وهذا سبب في تراجع نتائج الفريق. 

وأضاف: ضد تواجد يانيك فيريرا على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، لأنه لن يناسب طموحات فريق كبير بحجم وجماهيرية نادي الزمالك. 

وأردف: وجهة نظري أن فيريرا لا يصلح لقيادة فريق بحجم نادي الزمالك، وتراجع نتائج الفريق في الأول والأخر يتحمله المدير الفني للفريق. 

وواصل: عارف حاجات كارثية عن نادي الزمالك بس مش هتكلم حفاظاً علي النادي، والفريق في الوقت الحالي يحتاج إلى الهدوء والدعم الجماهيري، ولكن أطالب مجلس الزمالك بالبحث عن مدير فني يليق بنادي الزمالك.

الزمالك فيريرا نادي الزمالك

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

منتخب مصر

جدد الثقة فى التوأم.. أحمد دياب يوجه رسالة مؤثرة قبل مباراة منتخب مصر وجيبوتي

الاهلي

ريبيرو ماشي من 40يوم.. ناقد رياضي ينتقد الأهلي لهذا السبب

كأس السوبر الإسباني

مواجهات كأس السوبر الإسباني 2026 في السعودية

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

