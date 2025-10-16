عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف

اعتبر الناقد الرياضي عصام سالم أن المدير الرياضي للنادي جون إدوارد هو أفضل صفقة أبرمها مجلس إدارة الزمالك خلال فترة النتقالات الصيفية الماضية، حسب رأيه.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها نادي الزمالك في الصيف.. الزمالك كان يحتاج إلى مثل هذه التجربة والمشروع في هذه الفترة».

وأردف قائلًا: «ما ساعد في الصيف على قيام التجربة أنه تم رصد 350 مليون جنيه لميرانية فريق الكرة قبل مجيء جون إدوارد من أجل توفير السيولية المالية للفريق، لكن السقوط الذي حدث مؤخرًا في غياب التمويل المالي غيّر كل شيء».

وفي سياقٍ مختلفٍ، أشاد عصام سالم بما يقدمه حسام حسن مع منتخب مصر، قائلًا: «المنتخب كان في أشد حاجة إلى المدرب النجم وهذا ما كنا نفتقده في المنتخب في الفترات الماضية»، مشيرًا إلى أن حسام حسن مدير فني كبير وعاشق لمصر.

واستطرد قائلًا: «وهناك تربص بالجهاز الفني لمنتخب مصر، رغم أن هاني أبو ريدة نفى تمامًا التربص بحسام حسن وجهازه المعاون».

وأثنى عصام سالم على الكرة المقربية، ورأى أن تجربة المغرب يجب أن تُدرس، ومنتخبها للشباب الآن في المربع الذهبي لكأس العالم.