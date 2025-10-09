جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك

طالب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بضرورة إيجاد حل جذري لأزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد إدوارد في حديثه مع الإدارة أن هذا الملف لا يمكن تجاهله، مهما كانت المعوقات أو التحديات المالية، مشددًا على أن اللاعبين يشتكون بشكل يومي بسبب التزاماتهم المتعددة، ما يضعهم تحت ضغط نفسي كبير قد يؤثر على أدائهم داخل الملعب.

ورغم إقراره بصعوبة الأوضاع المالية التي يمر بها النادي، أشار المدير الرياضي إلى أن استمرار تأخير صرف المستحقات قد يؤثر على تركيز اللاعبين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مشوار الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد نجح الأسبوع الماضي في صرف جزء من المستحقات المتأخرة، بعد حصول النادي على قرض حسن بقيمة 25 مليون جنيه، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة وإعادة الاستقرار للفريق.