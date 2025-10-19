أيمن يونس: بيزيرا «هدية ثمينة» من جون إدوارد .. و«ديكيداها» بداية جديدة لـ «فتوح»

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدّم أداءً مميزًا أمام ديكيداها رغم الغيابات، وحقق فوزًا عريضًا بسداسيةٍ نظيفة في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال “يونس”، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك مع الكابتن محمد صبري: "خوان بيزيرا ساحر بدرجة قدير داخل الملعب، وأعتبره هدية ثمينة من جون إدوارد المدير الرياضي، بسبب التعاقد مع هذا اللاعب الذي أمتعنا بمستواه الفني ومهاراته داخل الملعب أمام ديكيداها".

وأضاف: "الزمالك استعرض قوته أمام ديكيداها الصومالي، وأعتبر اليوم بداية جديدة لأحمد فتوح مع الزمالك بعد الفترة الصعبة الماضية له مع الفريق. كما أن الأداء البدني للاعبين أمام ديكيداها كان جيدًا مقارنةً بالمباريات السابقة".

وأوضح: "يجب استغلال الفوز على ديكيداها في الفترة المقبلة، وقد ظهرت اليوم ثنائيات مميزة أبرزها بين محمود الونش وحسام عبد المجيد، وأحمد شريف وعمرو ناصر. وأتمنى من الجهاز الفني أن يستمر على هذا الأداء خلال المرحلة القادمة".