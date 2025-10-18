سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي

أحرز سيف الدين الجزيري الهدف الرابع في شباك ديكيداها الصومالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.



ونجح سيف الجزيري في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة ٦٤ من عمر الشوط الثاني ليعلن تقدم القلعة برباعية نظيفة حتى الآن .

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التفوق على منافسه ديكيداها الصومالي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

ونجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ونجح خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعدهجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.