الكونفدرالية | أحمد شريف يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك ديكيداها الصومالي

أحرز أحمد شريف هدف تقدم الزمالك في شباك ديكيداها الصومالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.





وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.