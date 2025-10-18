قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرسة الفن والهندسة..الزمالك يتفوق على ديكيداها الصومالي بسداسية في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة  22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأحرز خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف 

وأضاف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد الكرة وتجد متابعة من عمرو ناصر بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

ونجح سيف الجزيري في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة ٦٤ من عمر الشوط الثاني ليعلن تقدم القلعة برباعية نظيفة


 

وعاد خوان بيزيرا في إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 77 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد حمدي تجاه خوان بيزيرا المنطلق خلف مدافعي ديكيداها والذي استغل تقدم الحارس لينجح في تسجيل الهدف الخامس قبل أن يضيف سيف فاروق جعفر الهدف السادس في الدقيقة 82  بعد  انطلاقة عن طريق خوان بيزيرا على الجبهة اليمنى أنهاها بتمريرة بينية تجاه سيف فاروق جعفر المخترق لمنطقة الجزاء والذي استقبلها لينجح في تسجيل الهدف السادس ويعلن تقدم المارد الأبيض بسداسية نظيفة أمام ديكيداها الصومالي

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

الزمالك ديكيداها الصومالي كأس الكونفدرالية الأفريقية ستاد القاهرة الدول أحمد فتوح أحمد شريف

