فيريرا: الزمالك سيطر وسعيد بتألق سيف الجزيري

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه سيطر على مباراة ديكيداها الصومالي التي أقيمت اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية منذ البداية حتى آخر دقيقة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الهدف الأول جعل لدينا مسوؤلية أكبر، والشراسة الهجومية لم تنخفض، وكنا نعلم بوجود خطورة في المباراة بعد تسجيل الهدف الثالث خاصة وأن اللاعبين سيشعرون بسهولة المباراة ولكننا تمكنا من إضافة المزيد من الأهداف".

وواصل فيريرا قائلًا:" بعيدًا عن النتيجة والفرص التي صنعناها، فنحن سعداء بظهور اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة بشكل جيد".

وأضاف :" نسعى لأن نخوض مباراة العودة بنفس الشراسة ونحتاج للتركيز، ونعلم أننا ليس أفضل فريق في العالم ونحتاج للعمل بشكل أكبر".

وفيما يخص تألق سيف الدين الجزيري قال المدرب البلجيكي :" نرى أن الجزيري أصبح في الاتجاه الجيد للمشاركة مع الزمالك بشكل أكبر، ونعلم أنه حتى إذا لم يشارك فهو يؤدي التدريبات منذ فترة بشكل جيد جدًا ويستحق أن يسجل الهدف والأداء الخاص به مشجع بالنسبة لي، كما أن كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وتابع فيريرا :" قد يكون هناك بعض التغييرات في بعض اللاعبين خلال مباراة العودة ولا أستطيع الكشف عنها ولكن في خططي أن أدفع ببعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة في المباراة المقبلة".

واختتم المدير الفني قائلًا:"بيزيرا ليس لديه مشكلة عضلية، ولكنه تأثر من التدخلات القوية من لاعبي الفريق المنافس، وفي الوقت الحالي نفكر في المباريات المقبلة في الدوري وليس الكونفدرالية فقط لذلك نسعى للحفاظ على لياقة اللاعبين قبل مباريات الدوري والسوبر المصري".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.