قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيريرا: الزمالك سيطر وسعيد بتألق سيف الجزيري

سيف الجزيري
سيف الجزيري
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه سيطر على مباراة ديكيداها الصومالي التي أقيمت اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية منذ البداية حتى آخر دقيقة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الهدف الأول جعل لدينا مسوؤلية أكبر، والشراسة الهجومية لم تنخفض، وكنا نعلم بوجود خطورة في المباراة بعد تسجيل الهدف الثالث خاصة وأن اللاعبين سيشعرون بسهولة المباراة ولكننا تمكنا من إضافة المزيد من الأهداف".

وواصل فيريرا قائلًا:" بعيدًا عن النتيجة والفرص التي صنعناها، فنحن سعداء بظهور اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة بشكل جيد".

وأضاف :" نسعى لأن نخوض مباراة العودة بنفس الشراسة ونحتاج للتركيز، ونعلم أننا ليس أفضل فريق في العالم ونحتاج للعمل بشكل أكبر".

وفيما يخص تألق سيف الدين الجزيري قال المدرب البلجيكي :" نرى أن الجزيري أصبح في الاتجاه الجيد للمشاركة مع الزمالك بشكل أكبر،  ونعلم أنه حتى إذا لم يشارك فهو يؤدي التدريبات منذ فترة بشكل جيد جدًا ويستحق أن يسجل الهدف والأداء الخاص به مشجع بالنسبة لي، كما أن كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وتابع فيريرا :" قد يكون هناك بعض التغييرات في بعض اللاعبين خلال مباراة العودة ولا أستطيع الكشف عنها ولكن في خططي أن أدفع ببعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة في المباراة المقبلة". 

واختتم المدير الفني قائلًا:"بيزيرا ليس لديه مشكلة عضلية، ولكنه تأثر من التدخلات القوية من لاعبي الفريق المنافس، وفي الوقت الحالي نفكر في المباريات المقبلة في الدوري وليس الكونفدرالية فقط لذلك نسعى للحفاظ على لياقة اللاعبين قبل مباريات الدوري والسوبر المصري".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

الزمالك سيف الجزيري ديكيداها الصومالي الكونفدرالية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

اللواء طلحة

في 10 ساعات.. طلحة: المشاة بحرب أكتوبر أحدثوا خسائر بالدبابات الإسرائيلية 63 %

خالد قاسم

التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى حول عدم إلتزام سائقين بتسعيرة المواصلات

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد