انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت

عادل نصار

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بشأن طقس غد السبت، متوقعة أن يشهد الطقس غدا السبت 6 ديسمبر ، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

شبورة كثيفة

ومتوقع أيضا شبورة مائية من 9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.

نشاط رياح

كما يشهد الطقس نشاط رياح أحياناً قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص الأمطار

ومتوقع فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس، وفرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء شمال سيناء - خليج العقبة - نخل -سانت کاترین - دهب - شرم الشيخ، و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، و فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريباً) الى مناطق من القاهرة الكبرى.

اضطراب الملاحة

ويشهد الطقس اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعات الرياح من (50:40) كم / س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 16 درجة.

