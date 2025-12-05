القليوبية .. ضبط 100 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في شبرا الخيمة

شنت إدارة الطب البيطري بشبرا الخيمة حملة تفتيشية موسعة على أماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

مرت لجنة من إدارة شبرا الخيمة ضمت الدكتورة داليا عثمان مدير الإدارة والدكتور محمد رفعت، وبالاشتراك مع الإدارة التموينية، على عدد من المحال والمنشآت الغذائية بنطاق المدينة.

دواجن غير صالحة

أسفرت الحملة عن ضبط 100 كجم من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.