الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته في اليد أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية شديدة اللهجة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره الأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز كوماندوز القلعة البيضاء 22-20.

وتأتي شكوى نادي الزمالك، نظراً للأخطاء التحكيمية، والتحامل الواضح ضد الفريق في مواجهة اليوم، وكادت تغير مجرى المباراة، لولا بسالة وروح لاعبي يد الزمالك.

وتعتبر الشكوى الجديدة، هى الثالثة، التي يتقدم بها الزمالك ضد الحكام، لاتحاد كرة اليد، حيث يظهر دائماً التحامل ضد الفريق، وهو ما يستوجب وقفة ضد التجاوزات التحكيمية، التي تعرقل مسيرة الأبيض نحو البطولة.

ويسعى الزمالك في شكواه، إلى العدالة التحكيمية في جميع المواجهات، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، بعيداً عن التحيز والمجاملات لأي فريق على حساب الآخر.