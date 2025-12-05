قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلكترونيًا.. خطوات إضافة الزوجة والمواليد الجدد على بطاقة التموين
أول تعليق لـ الدعم السريع على حادث معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
مدرب السعودية قبل قرعة المونديال: نطمح لما هو أعلى من إنجاز 2022.. والانتصار على الأرجنتين ما زال يلهمنا

إسلام مقلد

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تطلعاته قبل ساعات من إجراء قرعة نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا رغبته في ظهور أقوى للأخضر مقارنة بالنسخة الماضية التي قدّم فيها واحدة من أبرز المفاجآت بالفوز التاريخي على الأرجنتين.

ويتواجد رينارد في مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مراسم القرعة، المقرر إجراؤها قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الصيف المقبل، وسط حضور رسمي واسع من مدربي المنتخبات المشاركة الذين تلقوا دعوات خاصة من “فيفا”.

استمرار الطموح

وقال رينارد في تصريحات تليفزيونية من موقع الحدث إن مشاركته في نسخة 2026 تمثل استمرارًا لطموح لا يتوقف: «سعيد بتواجدنا في النسخة المقبلة من المونديال، وهدفنا هو تحقيق أفضل شيء ممكن، وأن نصل إلى مستوى أعلى مما قدمناه في نسخة 2022».

مواجهة الأرجنتين

وتحدث المدرب الفرنسي عن مواجهة الأرجنتين الشهيرة في مونديال قطر، قائلا إن المنتخب السعودي كان «محظوظًا» في تلك المباراة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفريق يتطلع لتكرار مثل هذه اللحظات التاريخية. وأضاف: «ما قلته للاعبي الأخضر بين شوطي المباراة في قطر يتذكره الجميع، ونأمل أن نصنع ذكريات جديدة».

وجاء حضور رينارد للقرعة رغم انشغال المنتخب السعودي بخوض مباراة أمام جزر القمر في بطولة كأس العرب، وذلك بعدما أكد متحدث رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دعوات حضور القرعة شملت جميع مدربي المنتخبات، إلى جانب ورشة عمل تتعلق بالتحضيرات الفنية والتنظيمية للبطولة.

