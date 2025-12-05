مدرب السعودية قبل قرعة المونديال: نطمح لما هو أعلى من إنجاز 2022.. والانتصار على الأرجنتين ما زال يلهمنا

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تطلعاته قبل ساعات من إجراء قرعة نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا رغبته في ظهور أقوى للأخضر مقارنة بالنسخة الماضية التي قدّم فيها واحدة من أبرز المفاجآت بالفوز التاريخي على الأرجنتين.

ويتواجد رينارد في مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مراسم القرعة، المقرر إجراؤها قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الصيف المقبل، وسط حضور رسمي واسع من مدربي المنتخبات المشاركة الذين تلقوا دعوات خاصة من “فيفا”.

استمرار الطموح

وقال رينارد في تصريحات تليفزيونية من موقع الحدث إن مشاركته في نسخة 2026 تمثل استمرارًا لطموح لا يتوقف: «سعيد بتواجدنا في النسخة المقبلة من المونديال، وهدفنا هو تحقيق أفضل شيء ممكن، وأن نصل إلى مستوى أعلى مما قدمناه في نسخة 2022».

مواجهة الأرجنتين

وتحدث المدرب الفرنسي عن مواجهة الأرجنتين الشهيرة في مونديال قطر، قائلا إن المنتخب السعودي كان «محظوظًا» في تلك المباراة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفريق يتطلع لتكرار مثل هذه اللحظات التاريخية. وأضاف: «ما قلته للاعبي الأخضر بين شوطي المباراة في قطر يتذكره الجميع، ونأمل أن نصنع ذكريات جديدة».

وجاء حضور رينارد للقرعة رغم انشغال المنتخب السعودي بخوض مباراة أمام جزر القمر في بطولة كأس العرب، وذلك بعدما أكد متحدث رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دعوات حضور القرعة شملت جميع مدربي المنتخبات، إلى جانب ورشة عمل تتعلق بالتحضيرات الفنية والتنظيمية للبطولة.