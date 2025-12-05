وصول حسام وإبراهيم حسن حفل سحب قرعة كأس العالم 2026

وصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ومعه مدير المنتخب إبراهيم حسن، إضافة إلى خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومينا سامح إداري المنتخب، إلى مجمع جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، استعدادًا لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026.

ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة حفل سحب القرعة مساء الجمعة داخل المركز نفسه، في خطوة تترقبها جماهير كرة القدم حول العالم، وخاصة في مصر، مع عودة المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في أول بطولة بمشاركة 48 منتخبًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية يوم 11 يونيو في المكسيك، حيث تتجه الأنظار إلى هوية المنتخب الذي سيواجه صاحب الأرض بعد وضعه في التصنيف الأول للقرعة.