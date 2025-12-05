بطولة إفريقيا لسيدات السلة| الحريري: نشكر الأهلي.. ونثق في قدرته على توفير ما يلزم لنجاح البطولة

وجه هشام الحريري، رئيس المنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي لكرة السلة، الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسةمحمود الخطيب، على تنظيم النسخة الـ29 من بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لنجاح البطولة.

وقال الحريري خلال كلمته في افتتاح البطولة مساء اليوم: «باسم الاتحاد الإفريقي، أرحب بالفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة بالقاهرة في النادي الأهلي، وأرحب بالحضور وممثلي البعثات الدبلوماسية».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء المجلس، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على التنظيم والتعاون مع الاتحاد الإفريقي، كما أتوجه بالشكر إلى الاتحاد المصري للعبة».

واختتم هشام الحريري كلمته، متمنيًا إقامة سعيدة للفرق في القاهرة.