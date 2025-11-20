أشرف صبحي: نمتلك 55 محترفا في دوري كرة السلة الأمريكي NBA

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمصري محمد عبد المطلب رئيس مكتب NBA بمصر لكرة السلة وذلك لبحث التعاون بين مصر ومنظومة دوري كرة السلة الأمريكي NBA الأقوى في العالم.

خلال اللقاء أعرب وزير الشباب الرياضة علي سعادته بتواجد الكابتن محمد عبدالمطلب المصري الوحيد المتواجد ضمن منظومة الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA) وهو ما يبرز الدور الكبير والفعال للمصريين بتواجدهم ضمن اكبر المؤسسات والمنظومات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب .

وأوضح وزير الرياضة ان هناك تعاون تام وفعال بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة السلة في متابعة اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري الأمريكي لكرة السله وعلي مستوي منافسات الجامعات والمدارس داخل الولايات المتحدة الأميركية حيث تمتلك مصر لعدد كبير من اللاعبين المصريين المحترفين داخل دوري NBA لكرة السلة، مشيرًا ان هناك 55 لاعب مصري يشاركون في المسابقات الرسمية لكرة السلة في مختلف المسابقات بجميع المستويات

واشار وزير الرياضة، ان هناك تواصل مستمر من خلال الاتحاد المصري لكرة السلة لانضمام هؤلاء اللاعبين الي المنتخبات القومية المصرية في جميع الأعمار وهو ما يساهم في تطوير مستوي المنتخبات علي المستوي الفني بانضمام هؤلاء اللاعبين لمنتخباتنا القومية لكرة السلة.