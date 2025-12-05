قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بفعالية أنا أستطيع

الإسماعيلية

وجه  اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتواصل  مديرية الشباب والرياضة جهودها في دعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، حيث نظمت إدارة الطلائع فعالية فنية وترفيهية تحت شعار "أنا أستطيع"، بمشاركة ١٠٠ طليع وطليعة، بمدرسة النور للمكفوفين.

وتضمنت الفعالية تقديم مجموعة من العروض الفنية والمواهب الغنائية، وورش رسم وتلوين، إضافة إلى فقرات ترفيهية هدفت إلى دمج الطلاب من ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم، واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على المشاركين.

وأوضح الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود 
مديرية الشباب والرياضة  الهادفة إلى دعم المشاركة المجتمعية، وبث روح التعاون، وترسيخ قيم التكافل والانتماء بين جميع فئات المجتمع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

