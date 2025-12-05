قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل الرؤيا غير الصالحة إذا حكاها الشخص لتفسيرها تتحقق؟.. اعرف الحقيقة

الرؤيا
الرؤيا
أحمد سعيد

حدث خلاف بين الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، والشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، على الهواء بخصوص "هل الرؤيا غير الصالحة إذا حكاها الشخص من أجل التفسير بعد الاستيقاظ تتحقق؟".

هل الرؤيا غير الصالحة إذا حكاها الشخص لتفسيرها تتحقق؟

وقال الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، إن الشخص إذا شاهد في منامه شيئا غير صالح فعليه عدم الحديث مع أحد، لأن هذا الأمر قد يحدث لأنها إذا فسرت وقعت.

ولفت الشيخ عطية محمد عطية، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الرؤيا جزء مِن النبوة، وأن هناك حديثا صحيحا بأن "الرُّؤيا على رِجْلِ طائرٍ ما لَمْ يُعبَرْ عليه فإذا عُبِرَتْ وقَعَتْ".

من جانبه، اعترض الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، على هذا الأمر وقال إن الرؤيا لا تحقق إذا قام الشخص بالحديث عنها بعد الاستيقاظ كما يقول الشيخ عطية.

عالم أزهري: الرؤيا من الله قد تكون بشارة أو تحذيرا

وأكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن الرؤيا من الله، وقد تكون إما بشارة بالخير أو تحذيرًا من أمر ما "عملية تبيهية"، وأن هذا حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل غزوة أحد، وأنه رأى أن هناك بقرات تذبح.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، أنه تم تفسير هذه الرؤيا بأنها تدل على استشهاد بعض أصحاب سيدنا محمد. 

وأوضح أن الإنسان إذا رأى في منامه شيئًا غير مستحب، فمن الأفضل ألا يتحدث به مع أحد، وأن هذا توجيه مأخوذ من سيدنا محمد، حيث إن الشخص إذا لم يروِ رؤيته لأحد، فإنها لن تضره.

وأشار إلى أنه لا يوجد حديث شريف يؤكد أن الرؤيا غير الصالحة ستتحقق بمجرد الحديث عنها بعد الاستيقاظ.

الشيخ أشرف عبد الجواد الشيخ عطية محمد عطية الرؤيا غير الصالحة هل الرؤيا غير الصالحة إذا حكاها الشخص لتفسيرها تتحقق الرؤيا الرؤيا من الله قد تكون بشارة عالم أزهري

