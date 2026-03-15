الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حدث في 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد

حدث فى 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد
حدث فى 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد
إيمان طلعت

شهد يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان العديد من الأحداث المهمة والفارقة في التاريخ الإسلامي، حيث حدث في مثل هذا اليوم هدم الأصنام في مكة بعد الفتح في عام 8هـ، وموقعة "ملازجرد" التي حقق فيها "ألب آرسلان" قائد جيوش المسلمين انتصارا على السجوقية عام 463 هـ، ومعركة عين جالوت 658هـ والتي هزم فيها التتار على أيدي السلطان قطز.

هدم الأصنام
في الخامس والعشرين من شهر رمضان 8 هـ الموافق 15 يناير 630م بعث رسول الله "صلى الله عليه وسلم" خالد بن الوليد لهدم الأصنام ومنها العزى، كما بعث عمرو بن العاص لهدم سواع، وبعث سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة، فأدَّى كل منهم مهمته بنجاح.

موقعة ملاز جرد
في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 463هـ الموافق 1070م، حقق المجاهد (ألب آرسلان) قائد جيوش المسلمين، وسلطان الدولة السلجوقية، انتصارًا عسكريًّا فريدًا في التاريخ الإسلامي، على الدولة البيزنطية، وحلفائها الصليبيين، ووقع إمبراطور الدولة البيزنطية (رومانوس الرابع) أسيرًا في هذه الموقعة الحربية (ملاز كرد) أو (ملاز جرد)، والتي تقع بالقرب من (أخلاط) غربي آسيا الصغرى.

مقتل الخليفة العباسي الراشد بالله
في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 532هـ الموافق 5 يونيو 1138م، قُتل الخليفة العباسي الراشد بالله في أصفهان؛ حيث اغتالته جماعة من أهالي خراسان.

مولد العالم فخر الدين الرازي
في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 544هـ الموافق 25 يناير 1150م، ولد العالم الجليل الفقيه والأصولي الكبير "محمد بن عمر بن الحسين بن علي"، المعروف بـ "فخر الدين الرازي"، صاحب تفسير القرآن الكريم "مفاتيح الغيب"، وهو من أجلِّ التفاسير وأشهرها، وقد تجاوزت مؤلفاته أكثر من مائة كتاب.

معركة عين جالوت
في يوم الجمعة 25 رمضان 658هـ الموافق 1260م انتصر المسلمون على التتار؛ حيث هزم المماليك حشود التتار وأوقعوا بجحافلهم هزيمة منكرة في معركة عين جالوت، وكان القائد هو السلطان المظفر سيف الدين قطز.

ولادة الزعيم المصري محمد فريد
في 25 من رمضان 1284 هـ الموافق 20 يناير 1868م: ولد الزعيم المصري محمد فريد، أحد زعماء الحركة الوطنية بمصر، الذي تسلم زعامة الحزب الوطني بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل، وبذل ماله وجهده في خدمة القضية المصرية، والمطالبة بالاستقلال والتنديد بالاحتلال، وقد توفي غريبا عن وطنه في ألمانيا، وترك مؤلفات تاريخية مهمة من أشهرها "تاريخ الدولة العليا العثمانية".

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

