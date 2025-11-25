مالك طه لاعب الاتحاد السكندري يعتذر رسميًا لجماهير الأهلي ومسؤولي كرة السلة

اعتذر اللاعب مالك طه لاعب شباب سلة الاتحاد السكندري عن تجاوزه تجاه لاعبي الأهلي بعد مباراة نهائي دوري المرتبط.

اعتذار مالك طه

وكتب مالك طه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اعتذار.

اعتذر انا مالك محمد طه لاعب الاتحاد 16 سنة لمدربين وجماهير نادى الاتحاد والنادي الاهلى والاتحاد المصري لكرة السلة لرد فعلى الغير محسوب وقت عصبية

لتعرضى للسب والإهانة من احد لاعبين الاهلي أثناء وجودي بالملعب وخارجه على مرا ومسمع من الجميع

وان جميع مدربيني ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة يشهدوا لي بحسن الخلق".

وكان كشف عمرو مصيلحي رئيس اتحاد السلة مفاجأة بشأن إنسحاب الاتحاد السكندري بشكل مفاجئ من مباراة الأهلي.

وقال عمرو مصيلحي في تصريحات إذاعية: "فوجئنا برحيل الاتحاد السكندري بدون إبلاغ اتحاد السلة، وعندنا لائحة أن لو الفريق مش موجود يكون انسحاب".

رد محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري:

ورد محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري: “لما يطلع قرار رسمي من اتحاد السلة وسيكون هناك رد على أي قرار بعد انعقاد مجلس إدارة طبقا للوائح”.

وقد تحدث عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن أزمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وقال عمرو مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "حدثت مناوشات بين الجمهورين وكان هناك حالة شحن كبيرة والملعب كان في حالة "هياج كامل" وكان ذلك قبل نزول الفريقين للملعب".

وأضاف: "حاولنا تهدئة الأجواء ولكننا فشلنا في ذلك، وقررنا إخلاء الملعب بالكامل من الجماهير وأهالي اللاعبين في تواجد محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد ومحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتابع: "محمد الغزاوي كان مُصرا على خوض المباراة ولكننا تفاجأنا أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري واللاعبين بالكامل غير متواجدين في الصالة وبالتالي منحنا ١٠ دقائق المهلة القانونية".

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة: "وفق اللائحة الأهلي بطل دوري مرتبط كرة السلة".

كان خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال.

أكد العوضي على انتهاء إجراءات التعاقد مع جوردان ثيودور، بعد أن اجتاز الكشف الطبي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كل البطولات.

وأوضح العوضي أن التعاقد مع اللاعب الأمريكي جوردان جاء بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة اليوناني لينوس جافريل، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر، من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال المرحلة المقبلة.