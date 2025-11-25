قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدير النشاط الرياضي بالأهلي يعلق على أحداث مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

تحدث خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن أحداث مباراة كرة السلة في دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

العوضي يتحدث عن أحداث مباراة الاتحاد السكندري

وقال خالد العوضي لـ الكورة مع فايق: "لسنا طرفا في أحداث مباراة الاتحاد السكندري وما حدث انسحاب ويعتبر فوز رسمي لنا بالبطولة".

وقد تحدث عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن أزمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وقال عمرو مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "حدثت مناوشات بين الجمهورين وكان هناك حالة شحن كبيرة والملعب كان في حالة "هياج كامل" وكان ذلك قبل نزول الفريقين للملعب".

وأضاف: "حاولنا تهدئة الأجواء ولكننا فشلنا في ذلك، وقررنا إخلاء الملعب بالكامل من الجماهير وأهالي اللاعبين في تواجد محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد ومحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتابع: "محمد الغزاوي كان مُصرا على خوض المباراة ولكننا تفاجأنا أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري واللاعبين بالكامل غير متواجدين في الصالة وبالتالي منحنا ١٠ دقائق المهلة القانونية".

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة: "وفق اللائحة الأهلي بطل دوري مرتبط كرة السلة".

الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة

كان خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال. 

أكد العوضي على انتهاء إجراءات التعاقد مع جوردان ثيودور، بعد أن اجتاز الكشف الطبي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كل البطولات. 

وأوضح العوضي أن التعاقد مع اللاعب الأمريكي جوردان جاء بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة اليوناني لينوس جافريل، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر، من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال المرحلة المقبلة.

الاهلي الزمالك خالد العوضي كرة اليد الاتحاد السكندري

الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

