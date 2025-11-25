مدير النشاط الرياضي بالأهلي يعلق على أحداث مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل

تحدث خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن أحداث مباراة كرة السلة في دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

العوضي يتحدث عن أحداث مباراة الاتحاد السكندري

وقال خالد العوضي لـ الكورة مع فايق: "لسنا طرفا في أحداث مباراة الاتحاد السكندري وما حدث انسحاب ويعتبر فوز رسمي لنا بالبطولة".

وقد تحدث عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن أزمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وقال عمرو مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "حدثت مناوشات بين الجمهورين وكان هناك حالة شحن كبيرة والملعب كان في حالة "هياج كامل" وكان ذلك قبل نزول الفريقين للملعب".

وأضاف: "حاولنا تهدئة الأجواء ولكننا فشلنا في ذلك، وقررنا إخلاء الملعب بالكامل من الجماهير وأهالي اللاعبين في تواجد محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد ومحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتابع: "محمد الغزاوي كان مُصرا على خوض المباراة ولكننا تفاجأنا أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري واللاعبين بالكامل غير متواجدين في الصالة وبالتالي منحنا ١٠ دقائق المهلة القانونية".

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة: "وفق اللائحة الأهلي بطل دوري مرتبط كرة السلة".

الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة

كان خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال.

أكد العوضي على انتهاء إجراءات التعاقد مع جوردان ثيودور، بعد أن اجتاز الكشف الطبي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كل البطولات.

وأوضح العوضي أن التعاقد مع اللاعب الأمريكي جوردان جاء بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة اليوناني لينوس جافريل، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر، من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال المرحلة المقبلة.