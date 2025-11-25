قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رياضة

خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن قيد الإسماعيلي والزمالك.. تفاصيل

الإسماعيلي
الإسماعيلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن وقف القيد أيضا لنادي الإسماعيلي.

وقف قيد الزمالك والإسماعيلي

وكتب خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الزمالك والإسماعيلي يتنافسان في قضايا إيقاف القيد لدى الفيفا.. الإسماعيلي في المركز الأول 6 قضايا، والزمالك في المركز الثاني 5 قضايا".

الإسماعيلي ينفى طلبا بشأن فتح قيد استثنائي من الفيفا

وأكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن الإدارة القانونية بالنادي لم تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الرياضية الدولية أو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشدد نادي الإسماعيلي، في بيانه بشأن فتح قيد استثنائي للنادي، على أن المجلس منذ توليه المسئولية يحرص على مبدأ الشفافية مع جماهير الإسماعيلي.

كما شدد مجلس الإدارة على أن منصات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني هما المصدران المعتمدان لأي أخبار تتعلق بالنادي، مطالبًا الجميع بالتكاتف في الفترة الحالية بما يتيح للمجلس العمل على إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والمستحقة.

إيقاف قيد الإسماعيلي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا يلزم النادي الإسماعيلي بسداد مستحقات المهاجم البوليفى كارميلو عقب تقديمه شكوي ضد قلعة الدراويش للمطالبة بمستحقاته المالية.

وتضمن قرار “الفيفا” إلزام النادي الإسماعيلي بسداد 550 ألف دولار بواقع 389 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة تأخير سنوية بنسبة 18% وعقوبة تأخير قدرها 50 ألف دولار إلى جانب غرامة 20 ألف فرنك سويسري تدفع للفيفا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف قيد النادي الإسماعيلي لحين سداد مستحقات البوليفي كارميلو وفقا للقرار الصادر من جانب الفيفا.

وفى حال عدم السداد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المستحقات الخاصة بـ المهاجم البوليفي كارميلو، سوف يتم خصم 6 نقاط تلقائيًا دون الحاجة لأي قرارات إضافية، وقد يصل الأمر إلي عقوبة تصل للهبوط إذا استمر عدم السداد.

كان عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، كشف عن إيقاف قيد جديد لـ نادي الزمالك صادر بالتحديث الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى يوم الخميس.

وقال عامر العمايرة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا هم: 
الإسماعيلي 5 قضايا
الزمالك 4 قضايا
إيسترن كومباني 4 قضايا
مركز شباب تلا بالمنوفية قضية
نادى راية قضية".

الاسماعيلي الزمالك الاهلي خالد طلعت وقف القيد

