وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 25-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق  اليوم الثلاثاء 25 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ـ أياكس X بنفيكا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

ـ جالاتا سراي X يونيون سانت جيلواز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

ـ بودو جليمت X يوفنتوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

ـ بوروسيا دورتموند X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7  

ـ تشيلسي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

ـ مانشستر سيتي X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

ـ مارسيليا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

ـ سلافيا براج X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9  

ـ نابولي X كاراباج  – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

 بيراميدز X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة


ـ ملبورن سيتي X جوهور دار التعظيم – الساعة 9:45 صباحا على قناة beIN Sports HD 1  

ـ جانجون إف سي X ماكيدا زيلفيا – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1  

ـ شنجهاي ايست آسيا X سيول – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4  

ـ تشنجدو تشيانباو X سانفريسي هيروشيما – الساعة 2:15 على قناة beIN Sports HD 3  

ـ الوحدة X السد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

ـ الهلال X الشرطة – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

منتخب الجزائر

التلفزيون الجزائري ينقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

سفير مصر في الكويت

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية

الاهلي

المباراة الأزمة.. أرقام جديدة للأهلي بعد تتويجه بدوري المرتبط السلة

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

