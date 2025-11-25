أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 25-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 25 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ـ أياكس X بنفيكا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ـ جالاتا سراي X يونيون سانت جيلواز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ـ بودو جليمت X يوفنتوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ـ بوروسيا دورتموند X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7
ـ تشيلسي X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ مانشستر سيتي X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ مارسيليا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ـ سلافيا براج X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9
ـ نابولي X كاراباج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة
ـ ملبورن سيتي X جوهور دار التعظيم – الساعة 9:45 صباحا على قناة beIN Sports HD 1
ـ جانجون إف سي X ماكيدا زيلفيا – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ـ شنجهاي ايست آسيا X سيول – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
ـ تشنجدو تشيانباو X سانفريسي هيروشيما – الساعة 2:15 على قناة beIN Sports HD 3
ـ الوحدة X السد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ الهلال X الشرطة – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2