لخلافات أسرية.. شابة تنهي حياتها بعد شهرين زواجا بالعدوة في المنيا

أقدمت فتاة بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، على إنهاء حياتها عقب تناولها قرصا لحفظ الغلال، لتكتب نهاية حياتها بعد أسابيع قليلة من زواجها، لخلافات أسرية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوصول فتاة تدعى "و.ع" 19 سنة، مصابة بحالة إعياء شديدة إلى مستشفى العدوة المركزي، وتوفيت فور وصولها ولم تنجح عملية إنقاذها.

وكشفت التحريات الأولية، تناول الفتاة قرص حفظ الغلال بسبب خلافات أسرية متكررة مع زوجها عقب زواجها منذ شهرين تقريباً.

وأكد تقرير مفتش صحة العدوه، عن وفاة الفتاة نتيجة تناول مادة سامة (قرص حفظ الغلال)، وما أحدثه من توقف بالقلب والتنفس وحدوث الوفاة، دون وجود شبهه جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة

إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.