تساقط الثلوج قبل بدء قرعة كأس العالم

تبدأ قرعة كأس العالم 2026 اليوم الجمعة في أجواء شتوية قارسة، إذ تساقطت الثلوج خارج مركز كينيدي للفنون الأدائية، قبل 189 يومًا من انطلاق البطولة الموسعة التي تضم 48 دولة.

وامتدت طوابير طويلة خارج المركز حتى الساعة السابعة صباحًا، إذ سار العمال ووسائل الإعلام برفقة عناصر الخدمة السرية لتأمين المنطقة.



وكان من المتوقع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكسيكية كلوديا شينباوم، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.



ونظرًا لشعوره بالإحباط لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، فمن المرجح أن يُمنح ترامب أول جائزة سلام من الفيفا خلال حفل تحديد مباريات الجولة الأولى من البطولة المكونة من 104 مباريات، والتي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 11 يونيو إلى 19 يوليو.



ووُضعت سجادة حمراء خارج مركز الفنون، الذي استولى عليه ترامب وأنصاره هذا العام. حضر نجوم متقاعدون، هم توم برادي من دوري كرة القدم الأمريكية، وشاكيل أونيل من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وواين جريتزكي من دوري الهوكي الوطني، إلى جانب آرون جادج، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي ثلاث مرات، في حفلٍ أداره قائد منتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند.

وشاركت جميع الفرق الأحد عشر الأعلى تصنيفًا في القرعة، إذ تنافست إيطاليا - المصنفة ١٢ - من بين ٢٢ دولة في التصفيات النهائية على المراكز الستة الأخيرة التي ستُحدد في ٣١ مارس.

وتنطلق البطولة في ١١ يونيو في مدينة مكسيكو. وتبدأ الولايات المتحدة، التي لم تتجاوز قط نصف النهائي، مبارياتها في اليوم التالي في إنجلوود، كاليفورنيا، وكندا في تورنتو.



وستُقام جميع المباريات، بدءًا من ربع النهائي فصاعدًا، في الولايات المتحدة، التي تستخدم ١١ ملعبًا تابعًا لدوري كرة القدم الأمريكية، فيما سيتم الإعلان عن مواقع معظم المباريات ومواعيد انطلاقها يوم السبت.