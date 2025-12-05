قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة
محافظات

عبد الرحيم حسن : نجاح مسابقة بورسعيد أرض المواهب بفضل الله ودعم اللواء محب حبشي

عبد الرحيم حسن
عبد الرحيم حسن
محمد الغزاوى

أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن نجاح المسابقة بهذا الشكل يرجع إلى توفيق ربنا سبحانه وتعالى والدعم غير المتناهي من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد .. مشيرا  إلى انه تقرر وفي ظل المنافسة الشديدة بين المتسابقين في مسابقة بورسعيد أرض المواهب زيادة أعداد الشباب المكرمين إلي عشرة في فرعي الغناء والموسيقى وخمسة في التمثيل .. ذلك بخلاف الفائزين الأوائل في كل فرع من الفروع .

وزيادة أعداد المكرمين في الغناء والموسيقى والتمثيل .

وقال الفنان عبد الرحيم أنا كسبت الرهان على أن بورسعيد تمتلك الكثير من المواهب الواعدة التي سوف تتصدر المشهد الفني والثقافي خلال الفترة القادمة ..  لم يكن هذا النجاح الباهر مفاجأة بالنسبة لي  علي العكس تماماً كنت متأكد من هذا النجاح في ظل معرفتي بالمجتمع البورسعيدي المحب للفن بشكل عام .

واضاف عبد الرحيم نحن بصدد إعلان نتيجة المسابقة خلال الأسبوع القادم  .. وسوف يتم التواصل بشكل مباشر لإعلان الفائزين الأوائل بالنتيجة .. كما سيتم عرض أوبريت غنائي خلال الحفل الختامي للمسابقة في إطار الاحتفال بعيد بورسعيد القومي .

تعميم التجربة عبد الرحيم .

و طالب عدد من شباب الجامعات ببورسعيد بضرورة تعميم فكرة مسابقة بورسعيد أرض المواهب في المجالات الأخري لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظة على أن يتبني المحافظ اللواء محب حبشي  المسابقة .

وأوضح الشباب أنه يمكن عمل مسابقة لأفضل الشباب في اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها .. أو مسابقة لاختيار أفضل الشباب في مجال المحاسبة أو البرمجيات والمجالات الأخري .. علي أن يتم توفير فرص عمل لأفضل العناصر في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بدعم مباشر من المحافظ .

