عبد الرحيم حسن : نجاح مسابقة بورسعيد أرض المواهب بفضل الله ودعم اللواء محب حبشي

أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن نجاح المسابقة بهذا الشكل يرجع إلى توفيق ربنا سبحانه وتعالى والدعم غير المتناهي من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد .. مشيرا إلى انه تقرر وفي ظل المنافسة الشديدة بين المتسابقين في مسابقة بورسعيد أرض المواهب زيادة أعداد الشباب المكرمين إلي عشرة في فرعي الغناء والموسيقى وخمسة في التمثيل .. ذلك بخلاف الفائزين الأوائل في كل فرع من الفروع .

وقال الفنان عبد الرحيم أنا كسبت الرهان على أن بورسعيد تمتلك الكثير من المواهب الواعدة التي سوف تتصدر المشهد الفني والثقافي خلال الفترة القادمة .. لم يكن هذا النجاح الباهر مفاجأة بالنسبة لي علي العكس تماماً كنت متأكد من هذا النجاح في ظل معرفتي بالمجتمع البورسعيدي المحب للفن بشكل عام .

واضاف عبد الرحيم نحن بصدد إعلان نتيجة المسابقة خلال الأسبوع القادم .. وسوف يتم التواصل بشكل مباشر لإعلان الفائزين الأوائل بالنتيجة .. كما سيتم عرض أوبريت غنائي خلال الحفل الختامي للمسابقة في إطار الاحتفال بعيد بورسعيد القومي .

تعميم التجربة عبد الرحيم .

و طالب عدد من شباب الجامعات ببورسعيد بضرورة تعميم فكرة مسابقة بورسعيد أرض المواهب في المجالات الأخري لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظة على أن يتبني المحافظ اللواء محب حبشي المسابقة .

وأوضح الشباب أنه يمكن عمل مسابقة لأفضل الشباب في اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها .. أو مسابقة لاختيار أفضل الشباب في مجال المحاسبة أو البرمجيات والمجالات الأخري .. علي أن يتم توفير فرص عمل لأفضل العناصر في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بدعم مباشر من المحافظ .