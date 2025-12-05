مسابقة أرض المواهب.. شباب بورسعيد علي صفيح ساخن

طالب عدد من الشاب المشاركين في مسابقة بورسعيد أرض المواهب الفنان القدير عبد الرحيم حسن بسرعة اعلان النتيجة .. لحسم حالة الترقب والانتظار التي تسيطر على الشباب بعد خوض غمار منافسة شديدة كانت بين الفتيات والشباب وزوي الهمم .

شباب بورسعيد علي صفيح ساخن

ومن جانبه اعلن الفنان عبد الرحيم حسن أنه جاري حاليا الإعداد للحفل الختامي المسابقة ووضع اللمسات الأخيرة الأوبريت الغنائي الذي سيقدم بمشاركة عدد كبير من الفنان والشباب .

واضاف عبد الرحيم أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة التنسيقية للمسابقة وسوف يتم تحديد موعد اعلان النتيجة والتي من المتوقع أن تكون نهاية الأسبوع القادم .