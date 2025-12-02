وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة الالتزام بحضور جميع التقييمات الشهرية

تفقد الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة جنوب التعليمية في جولة سريعة رافقه خلالها الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأت الجولة بمتابعة سير العملية التعليمية بمجمع مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة لغات وكان في استقباله الأستاذ جمعة الحلواني مدير المجمع الذي يضم ٤١٩ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية موزعين على ١٢ فصلا و٢٠٤ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي ٦ فصول دراسية كما تضم المرحلة الثانوية ٢١٦ طالبا موزعين على ٦ فصول.

جولة تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد بمدارس إدارة جنوب التعليمية

ووجه الغرباوي الطلاب بضرورة الالتزام بحضور جميع التقييمات الشهرية.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الهدف منها هو الحفاظ على مستوى الطالب ومتابعة تقدمه التحصيلي بشكل دوري، موجها الشكر لإدارة المدرسة وطاقم العمل المعاون على انتظام العملية التعليمية.

وخلال جولة وكيل تعليم بورسعيد بمدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية، استقبله مدير المدرسة الأستاذ خالد الأدوش، حيث تضم المدرسة ٥٢٢ طالب وطالبة موزعين على ١٥ فصلا دراسيا.

وأشاد مدير المديرية بجهود المعلمين والمعلمات في تطبيق طرق التدريس الحديثة، موجها مدير المدرسة بتطبيق لائحة التحفيز والانضباط الوزارية بما يحقق أكبر قدر من الالتزام والانضباط داخل المدرسة.