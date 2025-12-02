قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة الالتزام بحضور جميع التقييمات الشهرية

جولة تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد بمدارس إدارة جنوب التعليمية
جولة تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد بمدارس إدارة جنوب التعليمية
محمد الغزاوى

تفقد الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد  اليوم انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة جنوب التعليمية في جولة سريعة رافقه خلالها الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأت الجولة بمتابعة سير العملية التعليمية بمجمع مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة لغات وكان في استقباله الأستاذ جمعة الحلواني مدير المجمع الذي يضم ٤١٩ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية موزعين على ١٢ فصلا و٢٠٤ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي ٦ فصول دراسية كما تضم المرحلة الثانوية ٢١٦ طالبا موزعين على ٦ فصول.

جولة تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد بمدارس إدارة جنوب التعليمية

ووجه الغرباوي الطلاب بضرورة الالتزام بحضور جميع التقييمات الشهرية.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الهدف منها هو الحفاظ على مستوى الطالب ومتابعة تقدمه التحصيلي بشكل دوري، موجها الشكر لإدارة المدرسة وطاقم العمل المعاون على انتظام العملية التعليمية.

وخلال جولة وكيل تعليم بورسعيد بمدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية، استقبله مدير المدرسة الأستاذ خالد الأدوش، حيث تضم المدرسة ٥٢٢ طالب وطالبة موزعين على ١٥ فصلا دراسيا.

وأشاد مدير المديرية بجهود المعلمين والمعلمات في تطبيق طرق التدريس الحديثة، موجها مدير المدرسة بتطبيق لائحة التحفيز والانضباط الوزارية بما يحقق أكبر قدر من الالتزام والانضباط داخل المدرسة.

بورسعيد تعليم بورسعيد وكيل تعليم بورسعيد ادارة جنوب التعليمية

