رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات

فى جولة وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات
فى جولة وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات
محمد الغزاوى

 تابع الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد انتظام العملية التعليمية بمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات المعتمدة التابعة لإدارة الزهور التعليمية في إطار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمدارس.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات

ووجه وكيل تعليم بورسعيد الأستاذة هناء عبد السلام مدير المدرسة بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بما يضمن حقوق الطالبات الملتزمات وعدم مساواتهن بغير المنضبطات مؤكدا أن الانضباط أساس نجاح اليوم الدراسي.

وخلال جولته تفقد مدير المديرية الفصول والمعامل بالمدرسة التي تضم 9 فصول دراسية بعدد 385 طالبة واطمئن على انتظام اليوم الدراسي ومتابعة المعلمات للشرح وتنفيذ خطط المتابعة اليومية.

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن المديرية مستمرة في تنفيذ المتابعات اليومية المفاجئة بمختلف الإدارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل المدارس والوقوف على مستوى الأداء وتقديم الدعم اللازم للإدارات التعليمية.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

البرد

الزمالك

الذهب

أرشيفية

عمرو أديب

ترامب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

سعر الدولار

طلق نارى

المتهم

أرشيفية

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

المتهم

شكوى الأهلي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

