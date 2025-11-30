تابع الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد انتظام العملية التعليمية بمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات المعتمدة التابعة لإدارة الزهور التعليمية في إطار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمدارس.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات

ووجه وكيل تعليم بورسعيد الأستاذة هناء عبد السلام مدير المدرسة بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بما يضمن حقوق الطالبات الملتزمات وعدم مساواتهن بغير المنضبطات مؤكدا أن الانضباط أساس نجاح اليوم الدراسي.

وخلال جولته تفقد مدير المديرية الفصول والمعامل بالمدرسة التي تضم 9 فصول دراسية بعدد 385 طالبة واطمئن على انتظام اليوم الدراسي ومتابعة المعلمات للشرح وتنفيذ خطط المتابعة اليومية.

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن المديرية مستمرة في تنفيذ المتابعات اليومية المفاجئة بمختلف الإدارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل المدارس والوقوف على مستوى الأداء وتقديم الدعم اللازم للإدارات التعليمية.