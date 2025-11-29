أعلن الفنان عبد الرحيم حسن رئيس المسابقة الثقافية الكبري بورسعيد أرض المواهب أنه تم اختيار المتميزين في المسابقة 12 مجال مختلف المواهب الثقافية والفنية وذلك بعد أن انتهت أعمال لجان تقييم المشاركين في المسابقة.



وصرح الفنان عبد الرحيم حسن رئيس مسابقة بورسعيد أرض المواهب أنه يستعد لانتقاء العناصر المميزة من المشاركين في المسابقة والتي ستشارك في حفل ختام المسابقة بعروض فنية وثقافية وتوزيع الجوائز من سن 14 إلى 45 سنة في 12 مجال وتضم «الغناء- التمثيل - الشعر والتأليف (نص مسرحي/رواية/قصة) والعزف الموسيقي والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والفنون الشعبية (أداء حركي فردي) وفن الإلقاء والخطابة، ومذيعون والخط العربي».

عبد الرحيم حسن: اختيار المتميزين في بورسعيد أرض المواهب

وأكد عبد الرحيم أن حفل الختام مسابقة بورسعيد أرض المواهب سيتم في احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي «عيد النصر» في 23 ديسمبر برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

وأشاد عبد الرحيم بدعم محافظ بورسعيد في خروج المسابقة إلى النور لتصبح المسابقة الأكبر في تاريخ المدينة لاكتشاف المواهب ووضع بورسعيد علي خريطة المهرجانات الدولية.

وقال إن مسابقة بورسعيد أرض المواهب قد شهدت ابداعات متنوعة لمختلف المواهب الواعدة بينهم حضور مميز من الشباب من ذوي الهمم وتهدف المسابقة إلى تنمية المواهب وابعاد الشباب عن الاتجاهات السلبية التي تنعكس على سلوكهم واحلامهم وثقتهم بأنفسهم وأضاف أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل وطاقة المجتمع ومحرك تطوره.

وأشار إلى أن عظماء مصر في جميع المجالات العملية والفنية خرجوا من قري وأقاليم مصر.