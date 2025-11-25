قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبشي يبحث آليات تطوير ورفع كفاءة فنار بورسعيد

حبشي يبحث آليات تطوير ورفع كفاءة فنار بورسعيد
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، لبحث آليات أعمال تطوير ورفع كفاءة فنار بورسعيد، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ اعمال التطوير بما يليق بالموقع التاريخي والأثري للفنار.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، الاستاذ عبدالعال عبدالباري السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة دليلة الكرداني رئيس مجلس إدارة شركة معمار ، والمهندس إيهاب موسي، والدكتورة إيريني سمير ، وممثلي الجهاز القومي للتنشيط الحضاري، والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، إلى جانب عدد من الجهات التنفيذية .

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عرضًا تفصيليًا لمقترح أعمال التطوير ورفع كفاءة فنار بورسعيد، ومراحل التنفيذ وآليات الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى وفقا لأعلى معايير الجودة وبما يضمن إبراز القيمة التراثية للفنار كأحد أهم المعالم التاريخية للمحافظة.


ووجه اللواء محب حبشي بتوفير كل التسهيلات اللازمة للجهات المنفذة، والتنسيق الكامل مع المحافظة لضمان سرعة بدء الأعمال بما يليق بمكانة بورسعيد الحضارية وتبرز أحد أهم معالمها التاريخية.

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

