مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن تصريحات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الانتخابات بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 تشير إلى وجود بعض الملاحظات على المشهد البرلماني، مضيفًا أن هذه الملاحظات تجعل المجلس الحالي يعاني من "عوار" في بعض الجوانب.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إن الانتخابات ستستمر وسيتم تقييمها لاحقًا من قبل الدولة بأي شكل، مشيرًا إلى أنه يتصور أن تمر الانتخابات البرلمانية بشكل عادي، لكن رئيس الدولة شدد على ضرورة إصلاح المشهد الانتخابي ومعالجة بعض المخالفات.

وأوضح مصطفى الفقي، أن شهادة الرئيس التي يدلي بها تُعد أعلى شهادة في الدولة، مؤكدًا أن هذه الشهادة تأتي للتأكيد على أهمية نقاء العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يستمر هذا المجلس طوال مدته كاملة، مؤكدًا أن العمل النيابي له خصائص وأدوار اجتماعية وسياسية متعددة، وأن سلامة الإجراءات الانتخابية أساسية لضمان أداء المجلس لمهامه.