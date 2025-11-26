قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا البحراوي ينفي شائعة وفاة والدته : مازالت تحت الرعاية الطبية
حماية لسُمعتها.. هند عاكف تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مروّجي الشائعات والإساءة لها | تفاصيل
غابت عن الوعي .. تدهور الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي
تجاوز الـ 44 ألفًا .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة
أسباب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي
مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026
مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة
مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو
ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو

محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن تصريحات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الانتخابات بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 تشير إلى وجود بعض الملاحظات على المشهد البرلماني، مضيفًا أن هذه الملاحظات تجعل المجلس الحالي يعاني من "عوار" في بعض الجوانب.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إن الانتخابات ستستمر وسيتم تقييمها لاحقًا من قبل الدولة بأي شكل، مشيرًا إلى أنه يتصور أن تمر الانتخابات البرلمانية بشكل عادي، لكن رئيس الدولة شدد على ضرورة إصلاح المشهد الانتخابي ومعالجة بعض المخالفات.

وأوضح مصطفى الفقي، أن شهادة الرئيس التي يدلي بها تُعد أعلى شهادة في الدولة، مؤكدًا أن هذه الشهادة تأتي للتأكيد على أهمية نقاء العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يستمر هذا المجلس طوال مدته كاملة، مؤكدًا أن العمل النيابي له خصائص وأدوار اجتماعية وسياسية متعددة، وأن سلامة الإجراءات الانتخابية أساسية لضمان أداء المجلس لمهامه.

صورة أرشيفية

أرشيفية

بالصور

