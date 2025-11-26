قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: رعاية لحالات إنسانية.. وحملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. ومشروع لبناء قدرات التنمية الحضرية.. وإطلاق مؤتمر توشكى الزراعي

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها وأبرزها.. 

محافظ أسوان: تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية لأسرة الحاجة سعاد لتوفير حياة كريمة..صور

استكمالاً لحزمة الخدمات الإنسانية المادية والعنية ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم دعم مالى من المحافظة بمبلغ 25 ألف جنيه للحاجة سعاد عبد الله محمود 65 سنة ، والتى تعرض منزل الأسرة بمنطقة الجوزيرة لحريق كبير به منذ أيام .

جاء ذلك أثناء حضور ياسر محجوب نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، والمهندس عمرو طه رئيس القطاع الهندسى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة.

أسوان.. حملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. شاهد

تحت شعار " معاً لمناهضة العنف – أسوان آمنة للجميع " ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة  ، والذى يتزامن مع الحملة العالمية فى إطار الرؤية المستنيرة التى تتبناها الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  .

محافظ أسوان يستجيب لمطالب الأهالي: إرجاء صيانة مدرستى الأعقاب للأجازة الصيفية
 

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام مديرية التربية والتعليم محمود بدوى ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإرجاء أعمال الصيانة الشاملة بمدرستى الأعقاب بحرى الإبتدائية ، والشهيد أحمد دياب الإعدادية إلى فترة الإجازة الصيفية بما يضمن إستمرار وإستقرار العملية التعليمية بهذه المدارس دون أى معوقات .

ويأتى ذلك فى إستجابة سريعة لمطالب أولياء أمور تلاميذ وطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية بقرية الأعقاب بحرى.

جهود متنوعة 

نائب محافظ أسوان يبحث الخطوات التحضيرية لتنفيذ مشروع بناء القدرات بالمناطق الحضرية المستهدفة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد اجتماع تنسيقى لبحث ومتابعة الخطوات التشاورية والتحضرية الجارية لبدء تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II)، والذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية فى الفترة من (2025 وحتى 2029).


محافظ أسوان: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم 1651 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية بشكل حضارى وجمالى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة.

بمشاركة 60 عارضًا.. جامعة أسوان: انطلاق مؤتمر توشكى الزراعى 2025.. صور

انطلق اليوم بمدينة أسوان مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي 2025 في نسخته الثانية، والذى يشارك فيه أكثر من 60 عارض من كبرى الشركات التى تمثل قطاعات الإنتاج الزراعي والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

المنزل

انهيار منزل بالطوب اللبن في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

جهود محافظة أسوان

أخبار أسوان: رعاية لحالات إنسانية.. وحملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. ومشروع لبناء قدرات التنمية الحضرية.. وإطلاق مؤتمر توشكى الزراعي

بدء الفرز

بدء فرز الأصوات باللجنة العامة السادسه بالدقهلية

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد