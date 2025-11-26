أخبار أسوان: رعاية لحالات إنسانية.. وحملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. ومشروع لبناء قدرات التنمية الحضرية.. وإطلاق مؤتمر توشكى الزراعي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها وأبرزها..

محافظ أسوان: تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية لأسرة الحاجة سعاد لتوفير حياة كريمة..صور

استكمالاً لحزمة الخدمات الإنسانية المادية والعنية ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم دعم مالى من المحافظة بمبلغ 25 ألف جنيه للحاجة سعاد عبد الله محمود 65 سنة ، والتى تعرض منزل الأسرة بمنطقة الجوزيرة لحريق كبير به منذ أيام .

جاء ذلك أثناء حضور ياسر محجوب نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، والمهندس عمرو طه رئيس القطاع الهندسى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة.

أسوان.. حملة لمناهضة العنف ضد المرأة.. شاهد

تحت شعار " معاً لمناهضة العنف – أسوان آمنة للجميع " ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة ، والذى يتزامن مع الحملة العالمية فى إطار الرؤية المستنيرة التى تتبناها الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يستجيب لمطالب الأهالي: إرجاء صيانة مدرستى الأعقاب للأجازة الصيفية



أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام مديرية التربية والتعليم محمود بدوى ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإرجاء أعمال الصيانة الشاملة بمدرستى الأعقاب بحرى الإبتدائية ، والشهيد أحمد دياب الإعدادية إلى فترة الإجازة الصيفية بما يضمن إستمرار وإستقرار العملية التعليمية بهذه المدارس دون أى معوقات .

ويأتى ذلك فى إستجابة سريعة لمطالب أولياء أمور تلاميذ وطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية بقرية الأعقاب بحرى.

جهود متنوعة

نائب محافظ أسوان يبحث الخطوات التحضيرية لتنفيذ مشروع بناء القدرات بالمناطق الحضرية المستهدفة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد اجتماع تنسيقى لبحث ومتابعة الخطوات التشاورية والتحضرية الجارية لبدء تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II)، والذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية فى الفترة من (2025 وحتى 2029).



محافظ أسوان: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم 1651 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية بشكل حضارى وجمالى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة.

بمشاركة 60 عارضًا.. جامعة أسوان: انطلاق مؤتمر توشكى الزراعى 2025.. صور

انطلق اليوم بمدينة أسوان مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي 2025 في نسخته الثانية، والذى يشارك فيه أكثر من 60 عارض من كبرى الشركات التى تمثل قطاعات الإنتاج الزراعي والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة .