بمشاركة 60 عارضًا.. جامعة أسوان: انطلاق مؤتمر توشكى الزراعى 2025.. صور

انطلق اليوم بمدينة أسوان مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي 2025 في نسخته الثانية، والذى يشارك فيه أكثر من 60 عارض من كبرى الشركات التى تمثل قطاعات الإنتاج الزراعي والمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة .

تحت رعاية اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ اسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ، وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام حتى الخميس 27 نوفمبر 2025.

وشهدت انطلاق الفعاليات افتتاح معرض أسوان توشكى الزراعى والذى يضم اقسام 60 شركة عارضة فى مجالات الحاصلات الزراعية والشتلات والمعدات الزراعية الحديثة ونظم الرى وشركات الطاقة الشمسية والأسمدة والانتاج الزراعى، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت.

ونخبة من القيادات التنفيذية والعلمية بالمحافظة من بينهم القنصل العام لجمهورية السودان بمحافظات الصعيد السفير عبد القادر عبد الله ، واللواء وليد محمود معوض رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، والمهندس سامح طلعت رئيس شركة كيما بأسوان. والعضو المنتدب ، والمهندس رومانى مساك وكيل وزارة الزراعة بأسوان ، والمهندس حازم عبدالمنعم نقيب الزراعيين بأسوان .