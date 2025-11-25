محافظ أسوان: تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية لأسرة الحاجة سعاد لتوفير حياة كريمة..صور

إستكمالاً لحزمة الخدمات الإنسانية المادية والعنية ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم دعم مالى من المحافظة بمبلغ 25 ألف جنيه للحاجة سعاد عبد الله محمود 65 سنة ، والتى تعرض منزل الأسرة بمنطقة الجوزيرة لحريق كبير به منذ أيام .

جاء ذلك أثناء حضور ياسر محجوب نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، والمهندس عمرو طه رئيس القطاع الهندسى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة.

وأثناء لقاؤه بأسرة الحاجة سعاد ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم منح إعانة شهرية من المؤسسة ، وسيتم توفيرها على الفيزا الخاصة بها من خلال البريد ، وهو الذى سيتوازى معه تنفيذ أعمال المعاينة للمسكن هندسياً للوقوف على مدى إمكانية الإحلال والتجديد والترميم .

الخدمات الإنسانية

علاوة على منحها أغطية ومفروشات وثلاجة وبوتاجاز وغسالة وآسرة وألحفة وبطاطين ودلاوب وقسائم شراء ملابس بقيمة 3 الأف جنيه دعماً من مؤسسة مصر الخير ، فضلاً عن ما تم تقديمه من أوجه الدعم الأخرى من مديرية التضامن الإجتماعى والهلال الأحمر للأسرة .

وقدم المحافظ شكره للجهود المتواصلة والدعم المستمر من المؤسسة برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، وهو الذى يتجسد فى تقديم خدمات جليلية لأهالى المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً ، وتوفير حياة كريمة لهم .