محافظات

محافظ أسوان: توفير 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بقرى نصر النوبة

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

أعلن محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال توفير اعتمادات إضافية بـ200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين لأهالي النوبة بقرى مركز نصر النوبة، وذلك في ظل التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربيني، وأيضا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط.


وقال المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه يتم بشكل مرحلي توفير الاعتمادات المتبقية للانتهاء من إحلال وتجديد 937 منزلا آخر جار العمل فيهم على قدم وساق ضمن المشروع.


والتقى المحافظ مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان المهندس أحمد بسيوني، والذي أوضح أنه تم الانتهاء في المقابل من إنشاء وتسليم 1651 منزلا بقرى المغتربين بمركز نصر النوبة، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي والتشطيبات النهائية بشكل حضاري، وذلك ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة.


من جانبه، أكد مدير مشروع مساكن المغتربين أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من الأهالي للانتهاء من المعاينات الفنية الدقيقة التي تنفذها اللجان المتخصصة، وكذا نهو أعمال الإحلال حتى يتسنى نهو المرحلة الحالية في التوقيتات الزمنية المحددة لها.


وعلى صعيد آخر، أصدر المحافظ توجيهاته لمدير عام مديرية التربية والتعليم محمود بدوي، ومدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية المهندس أبو الحمد أبو الوفا، بإرجاء أعمال الصيانة الشاملة بمدرستي الأعقاب بحري الإبتدائية، والشهيد أحمد دياب الإعدادية إلى فترة العطلة الصيفية بما يضمن استمرار واستقرار العملية التعليمية بهذه المدارس دون أي معوقات.


وقال المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه استجابة لمطالب أولياء أمور تلاميذ وطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية بقرية الأعقاب بحري، تم وقف أعمال الصيانة الشاملة للمدرستين حفاظا على استقرار العملية التعليمية.


وأكد أن هذا القرار جاء لتخفيف أي معاناة عن أبنائه الطلاب، وحفاظا على سلامتهم من التنقل للمدارس الأخرى، والتي تبعد بنحو 2.5 كم عن محل إقامتهم، وهو ما قد يشكل عبئا يوميا على الأسر، ويعرض التلاميذ لمشقة التنقل لمسافات طويلة.


وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تضع مصلحة الطلاب وأولياء الأمور على رأس الأولويات، وأن جميع أعمال التطوير ستتم خلال العطلة الصيفية لضمان عدم تعطيل الدراسة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان في تنفيذ أعمال الصيانة.

