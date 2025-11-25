دعوى قضائية ضد محرك جنرال موتورز تزعم أن تغيير الزيت خطر كبير

تتزايد الضغوط على جنرال موتورز بعد تصاعد شكاوى آلاف الملاك بشأن محرك L87 V8 المستخدم في عدد من شاحناتها الـ“بيك أب” وSUV عالية السعر.

تؤكد الدعوى القضائية الجديدة أن ما اعتبرته الشركة “إصلاحًا” — والمتمثل في استبدال زيت المصنع بزيت أكثر سماكة — ليس سوى حل تجميلي مؤقت لا يعالج المشكلة الأساسية داخل المحرك.

شكاوى واسعة من تعطل مفاجئ للمحرك

عدد كبير من السائقين أفاد بأن سياراتهم تتوقف فجأة أثناء القيادة دون سابق إنذار، ما يعرّضهم لمخاطر الطريق.

اضطر البعض لسحب المركبة إلى الوكيل، بينما فقد آخرون الثقة الكاملة في موثوقية سيارات يفترض أنها من الفئة الأعلى لدى جنرال موتورز.

“إصلاح” تغيير الزيت يثير الجدل

وفقًا لما ذكره المتضررون، فإن الإجراء الذي تقدمه مراكز الصيانة — وهو تفريغ زيت المصنع واستبداله بزيت أكثر سماكة — تم تقديمه باعتباره علاجًا للمشكلة،

لكن السائقين خرجوا بانطباع واحد: التعديل لا يحل الخلل الأساسي في المحرك، بل يشبه ارتداء دعامة ضغط على ذراع مكسورة. فالأعراض تعود، والمشكلة الميكانيكية تبقى حاضرة.

تدرس الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA بالفعل آلاف الشكاوى المرتبطة بالمحرك، ما يعكس حجم الأزمة. وفي حال ثبت وجود خلل تصميمي أو ميكانيكي جوهري، قد تضطر GM إلى توسيع نطاق الإصلاحات أو تنفيذ استدعاء رسمي.