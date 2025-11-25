قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
دعوى قضائية ضد محرك جنرال موتورز تزعم أن تغيير الزيت خطر كبير

عزة عاطف

تتزايد الضغوط على جنرال موتورز بعد تصاعد شكاوى آلاف الملاك بشأن محرك L87 V8 المستخدم في عدد من شاحناتها الـ“بيك أب” وSUV عالية السعر. 

تؤكد الدعوى القضائية الجديدة أن ما اعتبرته الشركة “إصلاحًا” — والمتمثل في استبدال زيت المصنع بزيت أكثر سماكة — ليس سوى حل تجميلي مؤقت لا يعالج المشكلة الأساسية داخل المحرك.

شكاوى واسعة من تعطل مفاجئ للمحرك

عدد كبير من السائقين أفاد بأن سياراتهم تتوقف فجأة أثناء القيادة دون سابق إنذار، ما يعرّضهم لمخاطر الطريق. 

اضطر البعض لسحب المركبة إلى الوكيل، بينما فقد آخرون الثقة الكاملة في موثوقية سيارات يفترض أنها من الفئة الأعلى لدى جنرال موتورز.

“إصلاح” تغيير الزيت يثير الجدل

وفقًا لما ذكره المتضررون، فإن الإجراء الذي تقدمه مراكز الصيانة — وهو تفريغ زيت المصنع واستبداله بزيت أكثر سماكة — تم تقديمه باعتباره علاجًا للمشكلة، 

لكن السائقين خرجوا بانطباع واحد: التعديل لا يحل الخلل الأساسي في المحرك، بل يشبه ارتداء دعامة ضغط على ذراع مكسورة. فالأعراض تعود، والمشكلة الميكانيكية تبقى حاضرة.

تدرس الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA  بالفعل آلاف الشكاوى المرتبطة بالمحرك، ما يعكس حجم الأزمة. وفي حال ثبت وجود خلل تصميمي أو ميكانيكي جوهري، قد تضطر GM إلى توسيع نطاق الإصلاحات أو تنفيذ استدعاء رسمي.

محرك GM L87 V8 أعطال المحركات دعوى قضائية جنرال موتورز عيوب السيارات سيارات GMC

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

