الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم /الثلاثاء/، حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلا في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأحرقوا منشأة زراعية في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي المصايف في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وداهمت منزل الأسير محمد مهند ياسين، وقامت بالاستيلاء على حاسوبه الشخصي.



وفي أريحا.. اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة أريحا بالضفة الغربية ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، واعتقلت عددا من المواطنين.



وأوضحت أنه من بين المعتقلين، أمين سر حركة فتح في محافظة أريحا نائل أبو العسل، وأمين سر المنطقة التنظيمية في مخيم عقبة جبر نصار أبو داهوك، وثائر شاهين، وعلي رسلان، ومحمد نظيف، ونبيل دويدار، ومحمود الولجي، وموسى الكالوني، ورامي الكالوني، وأحمد فتحي عوضات، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في المنطقة.



وفي بيت لحم.. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند منتصف الليل، اقتحامها لقرية حوسان غرب بيت لحم، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل.



ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تمركزت بعد اقتحامها القرية في حارتي التحتا والجبل، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات، كما فحصت كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المنازل والمحال التجارية، واستولت على عدد منها.



وتشهد بلدات محافظة رام الله والبيرة، والمناطق المحيطة بالقدس وسائر الضفة الغربية، تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستعمرين خلال الفترة الأخيرة، شملت اقتحام منازل، وإحراق بركسات ومركبات، والاعتداء على المواطنين والمزارعين تحت حماية قوات الاحتلال، في إطار محاولات توسيع البؤر الاستعمارية وفرض مزيد من التضييق على السكان.

