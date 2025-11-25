قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية
أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم /الثلاثاء/، حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلا في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأحرقوا منشأة زراعية في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي المصايف في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وداهمت منزل الأسير محمد مهند ياسين، وقامت بالاستيلاء على حاسوبه الشخصي.


وفي أريحا.. اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة أريحا بالضفة الغربية ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، واعتقلت عددا من المواطنين.


وأوضحت أنه من بين المعتقلين، أمين سر حركة فتح في محافظة أريحا نائل أبو العسل، وأمين سر المنطقة التنظيمية في مخيم عقبة جبر نصار أبو داهوك، وثائر شاهين، وعلي رسلان، ومحمد نظيف، ونبيل دويدار، ومحمود الولجي، وموسى الكالوني، ورامي الكالوني، وأحمد فتحي عوضات، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في المنطقة.


وفي بيت لحم.. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند منتصف الليل، اقتحامها لقرية حوسان غرب بيت لحم، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل.


ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تمركزت بعد اقتحامها القرية في حارتي التحتا والجبل، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات، كما فحصت كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المنازل والمحال التجارية، واستولت على عدد منها.


وتشهد بلدات محافظة رام الله والبيرة، والمناطق المحيطة بالقدس وسائر الضفة الغربية، تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستعمرين خلال الفترة الأخيرة، شملت اقتحام منازل، وإحراق بركسات ومركبات، والاعتداء على المواطنين والمزارعين تحت حماية قوات الاحتلال، في إطار محاولات توسيع البؤر الاستعمارية وفرض مزيد من التضييق على السكان.
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات الضفة الغربية مداهمة المنازل بلدة سلواد شمال شرق رام الله أحرقوا منشأة زراعية بلدة مخماس شمال القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

مركز المعلومات

معلومات الوزراء والقوميُّ للسكانِ يوقعان اتفاق تعاون لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ

بحوث الصحراء

الزراعة: حماية التنوع الحيوي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي

الدكتور عبد الغفار شديد

مؤسسة زاهي حواس تنعى الدكتور عبد الغفار شديد: قامة علمية وفنية بارزة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد