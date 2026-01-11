الإسكندرية: غلق 107 منشآت وتحرير 876 محضرًا والتحفظ على 3714 حالة إشغال

شدد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى، اسفرت عن غلق وتشميع عدد 107 منشآة، والتحفظ على 3714 حالة إشغال متنوع.

كما اسفرت عن تحرير 876 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و212 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 3 ملايين و 35 ألف جنيه خلال أسبوع.